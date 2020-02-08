Дев'ять років без обов'язкового техогляду відучили нас від суворого контролю за станом автомобіля. Що доведеться виправляти в наших машинах, якщо техогляд все-таки повернуть?

Судячи зі статистики аварійності, навіть за відсутності держконтролю за станом машин автовласники не доводять свої "ластівки" до небезпечних кондицій. В Україні серед причин ДТП технічні несправності становлять менше 1%, тому громадськість сумнівається в необхідності повернення такої корумпованої процедури, як державний техогляд.



Довести сучасний автомобіль до стану "розвалюється на ходу" непросто: безліч симптомів попереджають водія про проблему.

Але якщо техогляд все ж повернуть, ми будемо змушені привести деякі системи наших старих автомобілів у відповідність до вимог стандартів. На що доведеться звернути увагу?

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Двигун

Справність двигуна, крім власника, мало кого хвилює, головне, – щоб вихлоп відповідав екологічним нормам. Відхилення зазвичай мають місце через несправності системи живлення, запалення і зносу поршневої. З цими проблемами власники можуть їздити роками, але вирішити їх варто хоча б тому, що разом з токсичністю зазвичай зростає витрата палива і погіршується динаміка.



Дим з вихлопної труби прогрітого мотора буде приводом відмовити в проходженні техогляду – проблему потрібно вирішувати.

Серйозною проблемою для багатьох стане видалений каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів – повернути його на місце досить дорого, а без нього встановлений заводом екологічний клас машини теж недосяжний. До слова, двигун, що працює на газі, має токсичність вихлопу за деякими параметрами суттєво нижчу, ніж на бензині. Так що хоча б з цікавості варто вже зараз заїхати на СТО і перевірити вихлоп, причому за всіма чотирма параметрами – на вміст СО, СО 2 , СН і NO.

Гальма

Сьогодні важко знайти неадквата, який їздить на машині з несправними гальмами. Але сучасні стандарти вважають справними не просто механізми, які затискають колеса намертво, а роблять це так, щоб машину не розвернуло на дорозі.



На гальмівному стенді при техогляді перевіряють інтенсивність уповільнення і рівномірність спрацьовування гальм всіх коліс.

Тобто повинна бути або справна ABS – антиблокувальна система, або всі гальмівні механізми повинні спрацьовувати синхронно. Перевірити це і усунути неполадки можна на серйозних СТО, де є відповідне обладнання.

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Фари

Цей момент торкнеться чи не кожного другого українського автомобіліста, адже "колгоспний" ксенон – загальне наше захоплення. При найменшому бажанні з боку держави всі автомобілі з незаводською оптикою можуть опинитися поза законом – про це йдеться навіть у Правилах дорожнього руху. І на наш погляд, це було б цілком справедливе рішення, адже осліплюче всіх навколо світло – пряма загроза безпеці.



Регулювання фар – найпростіша сьогодні процедура, і не варто прив'язувати її до обов'язкового техогляду.

Що робити в разі введення обов'язкового техогляду тим власникам, які дуже звикли до яскравого світла перед машиною, ми розповімо в окремому матеріалі. А поки порадимо пошукати хороші лампи-галогенки або рідні фари в ксеноновому виконанні – якщо, звичайно, така версія вашої моделі коли-небудь випускалася заводом.

Колеса

Поки нам точно не відомі всі вимоги, яким повинен відповідати автомобіль згідно із запланованим на 2020 рік ОТК (обов'язковий технічний контроль). Але дуже може бути, що інспектори діагностичного центру будуть перевіряти не тільки стан шин (знос, порізи, термін придатності), але і їх відповідність заводським розмірностям.

Здавалося, нічого страшного: при максимальній для цієї моделі ширині шин 205 мм стоїть гума 215/65 R16. Але на ОТК таку машину можуть "забракувати".

І в такому випадку багатьом доведеться розлучитися з широкими “катками” типу 215/40 R18, а комусь – з зубастими позашляховими “балонами”. Або як варіант отримувати на них схвалення в дослідницькому інституті і офіційно вносити в техпаспорт.

Рекомендація Авто24

Повернуть техогляд чи автомобілістам вдасться відстояти свої гаманці від нового зазіхання – машину все одно потрібно підтримувати в справності. Не всі з вищенаведених вимог безпосередньо стосуються безпеки, але деякі питання варто вирішити вже зараз. В першу чергу, це стосується адекватності роботи гальм і примітивного тюнінгу фар головного світла.

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