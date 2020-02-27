Теперь в новой версии приложения от Kyiv Smart City есть функция оплаты штрафов за эвакуацию. Правда, ехать за машиной все равно придется самому – на место "похищения" ее эвакуатор не возвращает.

"Впервые в киевской истории вернуть авто можно в несколько кликов. Никаких скучных очередей в нескольких инстанциях, никаких нервов и потерянных часов жизни", пишут на официальной странице "Департамента транспортной инфраструктуры КГГА" в соцсети.

Читайте также: Полиция может получить новую причину для остановки автомобилей

"Водители могут оплатить штраф по телефону и забрать авто. К тому же, после обновления приложение поддерживает функции Touch ID и Face ID. Скачать и обновить приложение можно по ссылке http://app.kyivcity.gov.ua/start, говорится в сообщении.

Читайте также: Где в Украине начался ремонт дорог: карта