Відтепер у новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція оплати штрафів за евакуацію. Що правда, їхати за машиною усе одно доведеться самому – на місце "викрадення" її евакуатор не повертає.

"Вперше в київській історії повернути авто можна у декілька кліків. Жодних нудних черг у декількох інстанціях, ніяких нервів та втрачених годин життя", пишуть на офіційній сторінці "Департаменту транспортної інфраструктури КМДА" у соцмережі.

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"Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто. До того ж, після оновлення додаток підтримує функції Touch ID та Face ID. Завантажити та оновити додаток можна за посиланням http://app.kyivcity.gov.ua/start", сказано в повідомленні.

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