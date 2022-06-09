Европейский парламент в среду поддержал предложенные Еврокомиссией изменения в правила, предусматривающие полный запрет авто с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Инициативу поддержали 339 европарламентариев, против высказались 249, еще 24 – воздержались во время голосования. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Согласно предложениям Еврокомиссии, к 2035 году ЕС должен достичь нулевого уровня вредных выбросов для дорожного транспорта.

Устанавливается также промежуточная цель до 2030 года: уменьшение выбросов на 55% для автомобилей и на 50% – для тяжеловозов.

Часть депутатов Европарламента предлагала смягчить полный отказ от вредных выбросов до 2035 года, но их предложения не поддержало большинство.

Теперь парламентарии будут согласовывать принятый документ с представителями государств-членов ЕС, по итогам чего и будет принят закон.

Свои предложения для уменьшения вредных выбросов Еврокомиссия подала еще в июле 2021 года. Их цель – обеспечить достижение целей по "смягчению изменений климата", установленных ЕС на 2030 и 2035 годы.