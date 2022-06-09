Європейський парламент у середу підтримав запропоновані Єврокомісією зміни до правил, які передбачають повну заборону авто із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Ініціативу підтримали 339 європарламентарів, проти висловились 249, ще 24 – утримались під час голосування. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

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Відповідно до пропозицій Єврокомісії, до 2035 року ЄС має досягти нульового рівня шкідливих викидів для дорожнього транспорту.

Встановлюється також проміжна мета до 2030 року: зменшення викидів на 55% для автомобілів і на 50% - для ваговозів.

Частина депутатів Європарламенту пропонувала пом’якшити повну відмову від шкідливих викидів до 2035 року, але їхні пропозиції не підтримала більшість.

Тепер парламентарі будуть узгоджувати ухвалений документ із представниками держав-членів ЄС, за підсумками чого і буде ухвалений закон.

Свої пропозиції для зменшення шкідливих викидів Єврокомісія подала ще в липні 2021 року. Їхня мета – забезпечити досягнення цілей із “пом’якшення змін клімату”, встановлених ЄС на 2030 і 2035 роки.