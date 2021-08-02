Продажи электромобилей и гибридов в Европе выросли на 200% за год.

В первом полугодии водители в 26 странах Союза продемонстрировали редкостное "экологическое сознание". За указанный период было зарегистрировано 356 469 новых электромобилей. По сравнению с первой половиной прошлого года их доля увеличилась на 129,6%.

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Если брать "последовательную статистику", то количество электромобилей в сравнении со вторым кварталом прошлого года увеличилось на 231,6%. Наиболее впечатляющие цифры (148,9 тыс. + 235,1%) в Германии, которая является основным производителем как классических автомобилей с ДВС, так и гибридов, и электромобилей.

Также 200-процентный порог пересекли Италия (30,2 тыс. + 204%) и Австрия (15,4 тыс. + 204%). Самым популярным электромобилем на рынке ЕС по итогам первого полугодия стала Tesla Model 3.

Еще чаще европейцы покупали гибриды – в первом полугодии было зафиксировано 445,9 первичных регистраций, их рыночная доля увеличилась на + 214%. В целом же автомобили с синергетическими (гибридными) силовыми установками пересекли историческую отметку в 1 млн проданных экземпляров – 1 010 494 шт., рост составил 149,2%.

На общем фоне роста продаж автомобилей с бензиновыми двигателями – в рамках статистической погрешности (+0,8%), все еще остается наиболее емким (2 249 074 экз.) в Старом Свете. А вот доля дизельных автомобилей почти сравнялась с долей обычных (HEV) гибридов: 20,3% и 19,4% соответственно.