Продажі електромобілів і гібридів у Європі зросли на 200% за рік.

У першому півріччі водії в 26 країнах Союзу продемонстрували рідкісну "екологічну свідомість". За вказаний період було зареєстровано 356 469 нових електромобілів. Порівняно з першою половиною минулого року їхня частка збільшилася на 129,6%.

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Якщо брати "послідовну статистику", то кількість електромобілів порівняно з другим кварталом минулого року збільшилася на 231,6%. Найбільш вражаючі цифри (148,9 тис., + 235,1%) у Німеччини, яка є основним виробником як класичних автомобілів із ДВЗ, так і гібридів, і електромобілів.

Також 200-відсотковий поріг перетнули Італія (30,2 тис., + 204%) й Австрія (15,4 тис., + 204%). Найпопулярнішим електромобілем на ринку ЄС за підсумками першого півріччя стала Tesla Model 3.

Ще частіше європейці купували гібриди — в першому півріччі було зафіксовано 445,9 первинних реєстрацій, їхня ринкова частка збільшилася на + 214%. Загалом же автомобілі з синергетичними (гібридними) силовими установками перетнули історичну позначку в 1 млн проданих екземплярів — 1 010 494 шт., зростання склало 149,2%.

На загальному тлі зростання продажів автомобілів із бензиновими двигунами — в рамках статистичної похибки (+ 0,8%), все ще залишається найбільш ємним (2 249 074 екз.) в Старому Світі. А ось частка дизельних автомобілів майже зрівнялася з часткою звичайних (HEV) гібридів: 20,3% і 19,4% відповідно.