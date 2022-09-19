Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 4,4% и составили 650 305 машин.

Как сообщают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат впервые зафиксирован после 13 месяцев падения.

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Однако нынешний результат намного ниже «допандемического» уровня, что обусловлено перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются проблемами, возникшими с логистикой из-за ситуации в Украине.

В августе европейский рынок новых автомобилей наконец-то вернулся к росту (+4,4%), положив конец тринадцатимесячному спаду подряд. Однако – с зарегистрированными 650 305 единицами – этот результат остается намного ниже уровня до пандемии. Все ключевые рынки ЕС внесли положительный вклад в рост региона, причем значительный прирост наблюдался в Италии (+9,9%), Испании (+9,1%), Франции (+3,8%) и Германии (+3,0%).