За первое полугодие количество продаж новых автомобилей сократилось более чем на половину.

Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам первого полугодия украинский авторынок уменьшился на 61%, демонстрируя продажу 20,9 тыс. новых автомобилей.

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Даже на фоне невероятного спада европейского авторынка Украина все же потеряла 5 позиций в сравнении с прошлогодними показателями.

Согласно анализу продаж новых автомобилей в Европе и Украине, наша страна в первом полугодии заняла 26 место по продажам в Европе, потеряв 5 позиций (в 2021 году Украина была 21-й).

Но кризис на авторынке наблюдается по всей Европе: суммарно почти 20-процентный спад и негативные результаты на большинстве авторынков (26 из 33), а рост продаж зафиксирован лишь в 6 странах. При этом 16 крупнейших авторынков Европы демонстрируют падение продаж.

Кроме того, на украинский авторынок, несмотря на войну, повлияли и массовые поставки подержанных автомобилей из Европы, которых за эти 6 месяцев было зарегистрировано более 280 тыс., что на 33% больше прошлогодних показателей. Это означает, что спрос на автотранспорт в Украине очень большой.