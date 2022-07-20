За перше півріччя кількість продажів нових автомобілів скоротилась більше ніж наполовину.

Як повідомляє AUTO-Consulting, за підсумками першого півріччя український авторинок зменшився на 61%, демонструючи продаж 20,9 тис. нових автівок.

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Навіть на фоні неймовірного спаду європейського авторинку Україна у рейтингу авторинків Старого Світу втратила 5 позицій у порівнянні з минулорічними показниками.

Згідно з аналізом продажів нових автомобілів в Європі та Україні, наша країна в першому півріччі зайняла 26 місце за продажами в Європі, втративши 5 позицій (в 2021 році Україна була 21-ю).

Але криза на авторинку спостерігається по всій Європі: сумарно майже 20-відсотковий спад і негативні результати на більшості авторинків (26 з 33), а зростання продажів зафіксоване лише в 6 країнах. При цьому 16 найбільших авторинків Європи демонструють падіння продажів.

Крім того, на український авторинок попри війну вплинули й масові поставки вживаних автівок з Європи, яких за ці 6 місяців було зареєстровано більше 280 тис., що на 33% більше минулорічних показників. Це означає, що попит на автотранспорт в Україні дуже великий.