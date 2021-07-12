Более жесткие нормы выбросов не оставляют автопроизводителям другого выхода, кроме выпуска электрокаров.

Европейский Союз имеет цель, чтобы все новые машины на рынке с 2035 года были с нулевыми выбросами. Это часть более крупного плана изменения климата. Добиться этого правительства стран содружества рассчитывают с помощью законодательных инициатив.

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Европейская комиссия требует сокращения выбросов от новых автомобилей и фургонов на 65% с 2030 года и снижения их до нуля с 2035 года, сообщает Bloomberg News. Более жесткие стандарты будут дополняться правилами, которые будут обязывать национальные правительства укреплять инфраструктуру зарядки транспортных средств.

Правительство ЕС внедрит ряд мер, которые будут обнародованы на следующей неделе, с целью ускорения климатических целей до 2030 года, чтобы показатели выбросов парниковых газов составляли 55% от уровня 1990 года.

Европа хочет возглавить глобальную борьбу с изменением климата и стать первым в мире континентом с нулевым уровнем нулевых выбросов к 2050 году, согласно “Зеленой сделке”. Чтобы достичь этой цели, правительствам стран придется провести капитальную реконструкцию всех сфер экономики, а самым большим вызовом станет уменьшение выбросов на транспорте и в промышленности.

Новые правила требуют сокращения выбросов от автопарка на 37,5% с 2030 года. На пассажирские автомобили приходится около 12% общих выбросов CO2 в ЕС.

В последние месяцы многие автопроизводители объявили о планах перехода на производство электромобилей. Volkswagen AG, крупнейший производитель в регионе, планирует, что более 20% продаж его брендов с 2030 года будут составлять электромобили. Renault SA планирует достичь показателя в 90% к тому времени, а Ford Motor Co. рассчитывает на 100-процентно электрическую линейку.

Законопроект, который будет обнародован 14 июля, будет включать предложение увеличить долю мощности, которую ЕС получает от возобновляемых источников энергии, до 40% с нынешних 32% к концу этого десятилетия.

Также документ предусматривает развитие электрических пунктов зарядки каждые 60 километров на основных магистралях и пункты заправки водородом с максимальным интервалом в 150 километров друг от друга.