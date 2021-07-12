Жорсткіші норми викидів не залишають автовиробникам іншого виходу, крім випуску електрокарів.

Європейський Союз має ціль, щоб всі нові машини на ринку з 2035 року мали нульові викиди. Це частина більшого плану кліматичних змін. Домогтись цього уряди країн співдружності розраховують за допомогою законодавчих ініціатив.

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Європейська комісія вимагає скорочення викидів від нових автомобілів і фургонів на 65% з 2030 року і зниження їх до нуля з 2035 року, повідомляє Bloomberg News. Більш жорсткі стандарти будуть доповнюватися правилами, які зобов'язуватимуть національні уряди зміцнювати інфраструктуру зарядки транспортних засобів.

Уряд ЄС впровадить низку заходів, які будуть оприлюднені наступного тижня, з метою прискорення кліматичних цілей до 2030 року, аби показники викидів парникових газів становили 55% від рівня 1990 року.

Європа хоче очолити глобальну боротьбу зі зміною клімату і стати першим у світі континентом із нульовим рівнем нульових викидів до 2050 року, згідно з “Зеленою угодою”. Щоб досягти цієї цілі, урядам країн доведеться провести капітальну реконструкцію усіх сфер економіки, а найбільшим викликом стане зменшення викидів на транспорті та в промисловості.

Нові правила вимагають скорочення викидів від автопарку на 37,5% з 2030 року. На пасажирські автомобілі припадає близько 12% загальних викидів CO2 в ЄС.

В останні місяці чимало автовиробників оголосили про плани переходу на виробництво електромобілів. Volkswagen AG, найбільший виробник в регіоні, планує, що понад 20% продажів його брендів з 2030 року складатимуть електромобілі. Renault SA планує досягти показника у 90% до того часу, а Ford Motor Co. розраховує на 100-відсотково електричну лінійку.

Законопроєкт, який буде оприлюднений 14 липня, включатиме пропозицію збільшити частку потужності, яку ЄС отримує від відновлюваних джерел енергії, до 40% з нинішніх 32% до кінця цього десятиліття.

Також документ передбачає розбудову електричних пунктів зарядки кожні 60 кілометрів на основних магістралях та пункти заправки воднем з максимальним інтервалом у 150 кілометрів одна від одної.