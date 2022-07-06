Раритетный байк, выпущенный только в десяти экземплярах, продали по цене нового бюджетного авто – менее 15 тысяч евро.

На торговой онлайн-площадке Car&Classic завершились торги, в рамках которых предлагали необычный мотоцикл под названием Moko Powa D10. За редкий мотоцикл с пробегом всего 6 800 км заплатили 14 750 евро.

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В 80-х годах прошлого века швейцарская компания Powa Design выпустила всего десять уникальных байков, главной особенностью которых стал футуристический дизайн, исполненный в стиле фантастических фильмов.

При разработке мотоцикла специалисты Powa Design сделали ставку на уникальный внешний вид, который отсылает к транспортным средствам из фантастических фильмов середины 1980-х годов. В результате байк получил большую переднюю часть с огромным закругленным стеклом и обтекатели к заднему колесу. При этом технически Moko Powa D10 построен на базе Yamaha FZ750. В частности, мотоцикл оборудован тем же 750-кубовым мотором, отдача которого составляет 102 лошадиные силы.

По словам продавца, до наших дней сохранилось только шесть подобных байков. При этом выставленный на продажу экземпляр принадлежал трем владельцам, никогда не реставрировавшим редкую модель. За годы эксплуатации мотоцикл прошел всего 6 800 километров, сохранившись в полностью оригинальном состоянии.