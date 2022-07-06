Рідкісний байк, який був випущений лише у десяти екземплярах, продали за ціною нового бюджетного авто – менш як 15 тисяч євро.

На торговому онлайн-майданчику Car&Classic завершилися торги, в рамках яких пропонували незвичайний мотоцикл під назвою Moko Powa D10. За рідкісний мотоцикл з пробігом всього 6800 км заплатили 14 750 євро.

Читайте також: Yamaha випустила футуристичний електроскутер

У 80-х роках минулого століття швейцарська компанія Powa Design випустила лише десять унікальних байків, головною особливістю яких став футуристичний дизайн, виконаний у стилі фантастичних фільмів.

Під час розробки мотоцикла фахівці Powa Design зробили ставку на унікальний зовнішній вигляд, який відсилає до транспортних засобів із фантастичних фільмів середини 1980-х років. В результаті байк отримав велику передню частину з величезним закругленим склом та обтічники до заднього колеса. При цьому технічно Moko Powa D10 збудовано на базі Yamaha FZ750. Зокрема, мотоцикл обладнаний тим же 750-кубовим мотором, віддача якого складає 102 кінські сили.

За словами продавця, до наших днів збереглися лише шість подібних байків. При цьому виставлений продаж екземпляр належав трьом власникам, які ніколи не реставрували рідкісну модель. За роки експлуатації мотоцикл пройшов лише 6800 кілометрів, зберігшись у повністю оригінальному стані.