Едва затронув тему самодельных автомобилей из коллекции днепровского музея "Машины времени", мы поняли, насколько богат на странные истории и сюрпризы мир "СамАвто". Вместе с работниками музея журналисты "Авто 24" исследовали историю одной из самых совершенных машин коллекции - "Балтика" работы Виталия Васюченко.

Самодельные автомобили в советское время были довольно заметным явлением. Прежде всего потому, что при отсутствии легковых иномарок любой нестандартный автомобиль сразу бросался в глаза в транспортном потоке. А во-вторых, потому, что официальная пресса и телевидение старательно освещали творчество автомобилестроителей-любителей.

С регистрацией были проблемы: в 1978 г. действовали определенные правила легализации изделий "СамАвто". Помогло знакомство в Днепропетровском обкоме партии. (все фото – музея "Машины времени")

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Более того, полустихийно-полуофициально в стране в 1970-е оформилось движение автотехнарей, которое получило название "СамАвто". Издавались книги и альбомы, проводились телевизионные конкурсы и длительные пробеги самодельных автомобилей, на которых создатели машин обменивались опытом, а техническое творчество получало популяризацию среди населения.

Но инженер Днепропетровского завода шахтной автоматики Виталий Дмитриевич Васюченко в фестивалях и конкурсах не участвовал. Поэтому его "Балтика", впервые увидев дороги в 1978 году, не попала в журнальные репортажи и глянцевую литературу, и за пределами города ее знали мало. Но машина вышла достойная внимания даже с нашей сегодняшней точки зрения.

В течение нескольких десятилетий сделанная своими руками машина использовалась по назначению. На фото – одна из летних поездок в Крым.

Машина своими руками

Седан “Балтика”, который после реставрации экспонируется в музее, не первая машина производства Виталия Васюченко. И, как стало понятно уже при написании этого материала, не вторая. Первую свою машину он сделал еще 16-летним пареньком, это был небольшой автомобильчик для развлекательных поездок с маленьким двигателем.

То, что позже назовут "Балтикой", было задумано в начале 1970-х годов как уважаемый автомобиль класса "Волга" ГАЗ-24 – новинки того времени, которая раз появилась на дорогах. Поскольку автор был профессиональным инженером, он сперва создал проект на бумаге и провел основные расчеты, тем более, что определенный опыт автомобилестроения уже имел.

Каждый автор самодельной машины пытался оформить ее так, чтобы в ней не угадывались серийные детали. Задние фонари здесь – штучной работы.

В это время самодеятельному конструктору было важно найти баланс между количеством использованных фабричных запчастей и оригинальностью, неповторимостью автомобиля. Ведь прежде всего самодельная машина должна была быть непохожа на серийные – в этом видели смысл своей работы большинство любителей "СамАвто". С другой стороны, готовые заводские детали облегчали нелегкий труд самодельщика. Часть узлов и систем (тормоза, рулевое, светотехника) должны быть фабричными согласно существующих тогда Правил для самодельщиков.

Детали из таксопарка

По задумке конструктора, в машине должны были использоваться 2,5-литровый двигатель и 4-ступенчатая трансмиссия "Волги", ее же ходовая, а также части несущей системы ее кузова. В целом кузов "Балтики" должен был быть из стеклопластика, а его самый сложный элемент – двери – было решено позаимствовать у "Жигулей".

Еще одна важная для самодеятельного автоконструктора позиция – окна. Изготовить автостекло по заказу непросто и сейчас, а в прошлом веке это было просто нереально. Поэтому для днепропетровского автомобиля, о котором мы говорим, сразу запроектировали лобовое и заднее стекла от ГАЗ-24. Их тоже было нелегко "достать", например, лобовое стекло подруга жены конструктора – хрупкая женщина! – везла из Москвы.

После реставрации "Балтика" заняла достойное место в экспозиции технического музея "Машины времени" в г. Днепре.

Ржавый остов кузова "двадцать первой" "Волги" для использования в качестве донора купили в местном таксопарке, там же приобрели неисправный задний мост. Больше повезло с двигателем: Виталий Дмитриевич нашел владельца "Волги" ГАЗ-21, который провел своей машине некий апгрейд – заменил мотор на более мощный от новой к тому времени ГАЗ-24 (кстати, распространенный в ту пору вид свапа для так называемой "старой Волги"). А освободившийся прежний агрегат был продан Виталию Васюченко. С пробегом всего 30 тыс. км он занял место под капотом его уникальной машины.

Прежде чем жена конструктора передала "Балтику" в музей, она 12 лет простояла без движения. Но учитывая сорокалетний возраст, сохранилась неплохо.

Бизнес-класс с чердака

Семья Васюченко жила в частном доме, но двор был не большой и свободного гаража не было. Поэтому хозяин выклеивал кузов… на чердаке. Помимо двигателя все приобретенные узлы и агрегаты прошли капремонт. Пришлось переваривать и увеличивать подрамник и другие части силового каркаса "Волги", который лег в основу стеклопластикового кузова.

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Интересно, что по воспоминаниям сына конструктора Юрия, в машине много клепаных соединений: для отца, инженера-судостроителя по образованию, этот способ соединения металла не был чем-то странным, а сварочный аппарат в семье появился не сразу.

Интерьер "Балтики" украшен панелями натуральной древесины (орех), сиденья сделали из комфортного "квартирного" дивана.

Судьба "Балтики"

Автомобиль строили несколько лет, к работе подключались также двое сыновей Виталия Дмитриевича. Машина получилась удобной и практичной, ею пользовались для регулярных поездок по городу, на дачу и в летние отпуска в Крым. Крепкие и надежные агрегаты хорошо "стыковались" с кузовом ручной работы, так что "Балтике" были не страшны любые маршруты. Были и далекие вояжи – уже в 1980-е семья ездила на Балтийское море, где много лет назад образовалась семья Васюченко.

…А четыре года назад в музей “Машины времени” обратилась незнакомая горожанка и предложила посмотреть на уникальную машину, которая уже 12 лет пылится в семейном гараже. “Муж умер, с тех пор она и не ездила, – объяснила директору. – Если интересно, могу подарить”. Так в техническом музее появился новый экспонат. Точнее, сначала машина прошла реставрацию, чтобы приобрести идеальный "музейный" вид. Собственно, и не только вид: теперь “Балтика” передвигается не на эвакуаторе, а исключительно своим ходом.

Загадочный "Фантомас"

Музейные рабоники поделились еще одним открытием. Еще несколько лет назад, разбираясь с историей этой машины, они наткнулись на фото очень похожего авто, но темного цвета (фото были черно-белые) и с другими госномерами. Что это? Двойник? Кто-то вспомнил: “Так это “Фантомас”!

Загадочный "Фантомас" оказался предшественником "Балтики" - несколькими годами ранее автор сделал его на заказ. Машины имели общие кузовные матрицы, поэтому так похожи снаружи.

Впоследствии секрет был раскрыт. Сын конструктора "Балтики" Юрий рассказал, что до нее у отца был еще один проект – похожий автомобиль темно-красного цвета. Машина была построена в 1974 году по заказу гражданина Е., о котором кроме фамилии ничего не известно На тот момент "Фантомасом" машину никто не называл, и она была несколько меньше, поскольку базировалась исключительно на агрегатах и подрамнике "двадцать первой" "Волги". Кстати, постройка заняла всего-навсего полгода.

Через несколько лет Виталий Васюченко сделал машину и для себя – немного больше, на основе "двадцатьчетверки". Но для панелей кузова использовал свои же старые матрицы, немного переделанные – потому и вышла вторая машина, "Балтика" похожа на первую, под условным названием "Фантомас". К сожалению, о ее судьбе мы ничего не знаем. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день.

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