Полный трейлер студия Universal Pictures обещает показать в пятницу, 31 января.

Девятую часть франшизы “Форсаж” закончили снимать еще осенью 2019 года, а на большие экраны фильм выйдет летом этого года. Первый официальный тизер новой кинокартины появился на страничке Вина Дизеля в Facebook под заголовком “Все меняется...” и показывает Доминика Торетто в роли учтивого фермера и папочки.

Смотрите также: Безумцы из Top Gear прыгнули с моста на машине, привязанной резинкой (видео)

Торетто ведет тихую семейную жизнь своего погибшего собрата Брайана О'Коннера (покойный Пол Уокер) и даже назвал своего сына в его честь. “Теперь, когда я отец, я больше не могу проживать свою жизнь по четверть мили за раз”, – говорит Дом, хотя мы знаем, что так или иначе он снова станет “быстрым и яростным”. На это намекают слова матери малого Брайана: “Это для защиты от того, что будет”, говорит она сыну, надевая ему крестик.

В фильме появятся такие актеры, как Джон Сина, Карди Бы, Майкл Рукер, Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Также интересно: Кино-кар Mustang Bullitt продали на аукционе за рекордные 3,4 миллиона долларов