Повний трейлер студія Universal Pictures обіцяє показати у п'ятницю, 31 січня.

Дев’яту частину франшизи “Форсаж” закінчили знімати ще восени 2019 року, а на великі екрани фільм вийде влітку цього року. Перший офіційний тізер нової кінокартини з’явився на сторінці Віна Дізеля у Facebook під заголовком “Все змінюється...” і показує Домініка Торетто у ролі чемного фермера й татуся.

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Торетто веде тихе сімейне життя свого загиблого побратима Брайана О'Коннера (покійний Пол Уокер) і навіть назвав свого сина на його честь. “Тепер, коли я батько, я більше не можу проживати своє життя по чверть милі за раз”, – говорить Дом, хоча ми знаємо, що так чи інакше він знову стане “швидким і лютим”. На це натякають слова матері малого Брайана: “Це для захисту від того, що буде”, каже вона сину, вдягаючи йому хрестик.



У фільмі з’являться такі актори, як Джон Сіна, Карді Б, Майкл Рукер, Хелен Міррен та Шарліз Терон.

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