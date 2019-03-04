Гоночные соревнования Формула 1, WRC и NASCAR кардинально различаются по своей сути. Но их пилотов объединяет любовь к машинам и умение с ними справиться. К любым машинам. Пусть и не таких быстрых и мощных, как "на работе".

Не зря Toyota столько лет "мариновала" поклонников спортивных автомобилей ожиданием нового поколения Supra. С тех пор, как модель пятого поколения появилась в январе этого года, она отовсюду получает только положительные отзывы. На этот раз – от 22 профессиональных гонщиков.

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Toyota Supra mk5 лишена эволюции славного двигателя Toyota 2JZ, а взамен получила шестицилиндровый мотор от BMW. Спортивное подразделение Toyota Gazo Racing сделал все возможное, чтобы японский спорткар имел свои преимущества: идеальную управляемость и чувство дороги.

Мы выбрали 3 из 22 видеороликов от канала Toyota Gazoo Racing, со знаковыми пилотами. Первый из них – двукратный чемпион F1 Фернандо Алонсо, оценивший мощность, динамическое ускорение, тормоза и звучание рядной шестерки Supra.

Второй гонщик за рулем Supra – пилот серии NASCAR Кайл Буш. Он прокатился на спорткаре привычным для себя кольцом автодрома Charlotte Motor Speedway и не раз восторженно восклицал и зловеще улыбался во время поездки. Очень быстрой поездки.

В последнем видео мы увидим профессионального пилота WRC Яри-Матти Латвала. Полчаса на треке Фудзи и Яри-Матти уже готов ехать на нем на какие-то соревнования. Говорит, что машина имеет отличную управляемость и стабильность в заносе.

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