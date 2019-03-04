Гоночні змагання Формула 1, WRC та NASCAR кардинально різняться за своєю суттю. Але їхніх пілотів об'єднує любов до машин і вміння з ними ладнати. Будь-яких машин. Нехай і не таких швидких та потужних, як "на роботі".

Не дарма Toyota стільки років “маринувала” шанувальників спортивних автомобілів очікуванням нового покоління Supra. З тих пір, як модель п’ятого покоління з’явилась у січні цього року, вона звідусіль отримує лише схвальні відгуки. Цього разу – від 22 професійних гонщиків.

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Дарма, що Toyota Supra mk5 позбавлена еволюції славетного двигуна Toyota 2JZ, а натомість отримала шестициліндровий мотор від BMW. Спортивний підрозділ Toyota Gazo Racing зробив усе можливе, аби японський спорткар мав свої переваги: ідеальну керованість та відчуття дороги.

Ми обрали 3 з 22 відеороликів від каналу Toyota Gazoo Racing, зі знаковими пілотами. Перший з них – дворазовий чемпілн F1 Фернандо Алонсо, котрий оцінив потужність, динамічне прискорення, гальма та звучання рядної шістки Supra.



Другий гонщик за кермом Supra – пілот серії NASCAR Кайл Буш. Він проїхався на спорткарі звичним для себе кільцем автодрому Charlotte Motor Speedway і не раз захоплено вигукував та зловісно посміхався під час поїздки. Дуже швидкої поїздки.



У останньому відео ми побачимо професійного пілота WRC Ярі-Матті Латвала. Півгодини на треку Фудзі і Ярі-Матті вже ладен їхати на ньому на якісь змагання. Каже, що машина має чудову керованість та стабільність у заносі.

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