Всего построено только два Ferrari 410 Sport Spider 1955 года. Автомобиль имел очень успешную карьеру в автоспорте – он выиграл 11 гонок.

В Калифорнии на аукционе RM Sotheby's продали редкий Ferrari 410 Sport Spider 1955 года. Он ушел с молотка за 22 миллиона долларов и стал самым дорогим ретро-авто, проданным в этом году. Историю этого Ferrari рассказали на сайте аукционного дома.

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Ferrari 410 Sport Spider был создан специально для гонки Carrera Panamericana 1955 года и построили лишь два таких авто с обтекаемым кузовом от ателье Scaglietti. Автомобиль оснастили самым мощным двигателем Ferrari тех лет – 4,9-литровым V12 на 400 л.с.

Максимальная скорость достигла 280 км/ч, то есть в свое время это был один из самых быстрых автомобилей в мире. Сам Энцо Феррари считал 410 Sport Spider своей лучшей моделью середины 50-х.

Carrera Panamericana в 1955 году отменили, поэтому автомобиль принял участие в других гонках. В 1956 году им управлял пятикратный чемпион “Формулы-1” Хуан-Мануэль Фанхио, а затем знаменитый американский гонщик Кэрролл Шелби одержал на Ferrari 8 побед. Всего в 1956 – 1958 годах спорткар принял участие в 40 гонках: победил в 11 из них, а еще в 19 – финишировал в призовой тройке.

После окончания гоночной карьеры Ferrari 410 Sport Spider 20 лет пробыл в коллекции американского дилера марки Луиджи Кинетти. После этого авто несколько раз меняло владельцев, а в 2006 году Кэрролл Шелби оставил на нем свой автограф. В 2012 – 2016 годах спорткар Ferrari полностью отреставрировали.