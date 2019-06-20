Мужчине удалось предотвратить две аварии.

"Механики неправильно привязали машину к платформе": такую подпись имеет видео от YouTube-канала ViralHog.

Также интересно: Видео: Спайдермена дали поиграть с Audi E-tron GT

Водитель автовоза проверял крепления автомобиля на платформе грузовика, когда черный кроссовер начал скатываться. Мужчина не растерялся и практически на ходу успел заскочить в салон машины, чтобы затянуть ручной тормоз.

Вдруг он заметил, что свой автовоз он тоже не поставил на ручник! Он оказался ловким и грузовик ему также удалось остановить на ходу, предотвратив еще одном столкновение на тесной стоянке.

Также интересно: Мужчине запретили ставить гаражные ворота на жилой дом, но он не растерялся и придумал вот что (фото)