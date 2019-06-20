Чоловікові вдалось запобігти двом аваріям.

“Механіки не правильно прив'язали машину до платформи”: такий підпис має відео від YouTube-каналу ViralHog.

Також цікаво: Відео: Спайдермену дали погратись з Audi E-tron GT

Водій автовозу перевіряв кріплення автомобіля на вплатформі вантажівки, коли чорний кросовер почав скочуватись. Чоловік не розгубився та практично на ходу встиг заскочити в салон машини, щоб затягнути ручне гальмо.



Аж тут він помітив, що свій автовоз він теж не поставив на ручник! Він виявився спритним і вантажівку йому також вдалось зупинити на ходу, запобігши ще одному зіткненню на тісній стоянці.

Також цікаво: Чоловіку заборонили ставити гаражні ворота на житловий будинок, але він не розгубився і вигадав ось що (фото)