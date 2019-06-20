Audi та Marvel продовжують своє партнерство у створенні супергеройського образу для електричних спорткарів.

Відео трейлер фільму “Людина-павук: Далеко від дому” від Marvel демонструє нову іграшку Спайдермена – проект “2025”, відомий у певних колах під назвою Audi E-tron GT.

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Пітер Паркер (Том Голланд) та його приятель Нед (Джейкоб Баталон) приходять на шкільну наукову виставку з досить неказистим електродвигуном власної конструкції. Побачивши творіння інших учасників, вони розуміють, що для перемоги їм потрібно щось краще. Тоді Паркер використовує свої зв’язки, аби дістати собі секретний концепт електрокара.

“Електромотор тут – подібний до того, який збудували ми. Та тут він під’єднаний до керма і коліс, а ще тут є сенсорні дисплеї, які є... екранами”, – пояснює Пітер Паркер членам журі. “А ще тут є крісла”, – додає своє спостереження Нед.



Нажаль для хлопців, здобути перемогу у конкурсі юних технічних талантів їм не вдалось. І не тому, що судді не оцінили “10 кіловат потужності” чи “сенсорні екрани” німецького електрокара. Просто двійнята-відмінниці представили на виставці “Дуговий плазмовий реактор з картоплі” – надпотужне джерело енергії у коміксах Marvel.

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