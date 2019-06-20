Audi и Marvel продолжают свое партнерство в создании супергеройского образа для электрических спорткаров.

Трейлер к фильму “Человек-паук: Вдали от дома” от Marvel демонстрирует новую игрушку Спайдермена – проект “2025”, известный в определенных кругах под названием Audi E-tron GT.

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Питер Паркер (Том Холланд) и его приятель Нед (Джейкоб Баталон) приходят на школьную научную выставку с довольно неказистым электродвигателем собственной конструкции. Увидев творения других участников, они понимают, что для победы им нужно что-то лучше. Тогда Паркер использует свои связи, чтобы достать себе секретный концепт электрокара.

“Электромотор здесь – подобный тому, который построили мы. Да, тут он подсоединен к рулю и колесам, а еще здесь есть сенсорные дисплеи, которые являются... экранами”, – объясняет Питер Паркер членам жюри. “А еще здесь есть кресла”, – добавляет Нед.

К сожалению для ребят, одержать победу в конкурсе юных технических талантов им не удалось. И не потому, что судьи не оценили “10 киловатт мощности” или “сенсорные экраны” немецкого электрокара. Просто двойняшки-отличницы представили на выставке “Дуговой плазменный реактор из картофеля” – сверхмощный источник энергии в комиксах Marvel.

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