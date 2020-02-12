Даже само название модели говорит о том, что внедорожные возможности новинки – условные: Strada в переводе с итальянского означает "дорога".

Компактный бюджетный пикап Fiat Strada, практически неизвестный европейцам, достаточно неплохо продается в Латинской Америке, где представлен с 1998 года. Автопроизводитель представил новое поколение модели со стилистикой старшего пикапа Fiat Toro и агрегатами недорогого хэтчбека Fiat Argo.

Смотрите также: Citroen C3 обновился и стал еще более стильным

Nova Fiat Strada, как называют пикап в Южной Америке, обозначен 2021 модельным годом, а в продажу должен поступить до конца текущего. Уже известна и стоимость новинки – около 13 тысяч долларов США (около 317 500 гривен). И что действительно интересно – пикап Strada нового поколения может появиться и на других континентах.

Strada 2021 использует платформу хэтчбека Argo, имеет длину 4,5 метра и исключительно переднеприводную трансмиссию. Грузоподъемность компактного пикапа – 700 кг. На выбор будут предложены только бензиновые моторы 1.4 (88 л.с.) и 1.3 (101 л.с.), причем последний способен потреблять этанол, на котором имеет отдачу в 109 сил.

Фото: актуальное поколение Fiat Strada, старший пикап Toro и хэтчбек Argo / Fiat

В новом поколении Strada также прибавил в практичности – впервые модель предложена четырехдверной кабиной. Позже линейку должны пополнить версии с двухдверной кабиной и промежуточный вариант с "обрезанными" задними дверцами.

Также интересно: Nikola показала электрический пикап для конкуренции с Tesla Cybertruck