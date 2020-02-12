Навіть сама назва моделі говорить про те, що позашляхові можливості новинки – умовні: Strada в перекладі з італійської означає "дорога".

Компактний бюджетний пікап Fiat Strada, практично невідомий європейцям, досить непогано продається в Латинській Америці, де представлений з 1998 року. Автовиробник представив нове покоління моделі зі стилістикою старшого пікапа Fiat Toro і агрегатами недорогого хетчбека Fiat Argo.

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Nova Fiat Strada, як називають пікап у Південній Америці, позначений 2021 модельним роком, а у продаж повинен надійти до кінця поточного. Вже відома й вартість новинки – близько 13 тисяч доларів США (близько 317 500 гривень). Та що справді цікаво – пікап Strada нового покоління може з’явитись і на інших континентах.

Strada 2021 використовує платформу хетчбека Argo, має довжину 4,5 метри та виключно передньопривідну трансмісію. Вантажопідйомність компактного пікапа – 700 кг. На вибір будуть запропоновані лише бензинові мотори 1.4 (88 к.с.) та 1.3 (101 к.с.), причому останній здатен споживати етанол, на якому має віддачу у 109 сил.



Фото: актуальне покоління Fiat Strada, старший пікап Toro та хетчбек Argo / Fiat

В новому поколінні Strada також додав у практичності – вперше модель запропонована з чотиридверною кабіною. Пізніше лінійку повинні поповнити версії з дводверною кабіною та проміжний варіант з “обрізаними” задніми дверцятами.

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