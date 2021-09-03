Анонсирована линейка Resto-Floating – лодок с формами автомобилей.

Личные плавсредства бывают всех форм и размеров, но лишь с 1930-х годов лодки и автомобили не имеют сходства. Компания Floating Motors стремится изменить это. Причем очень буквально.

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У компании есть галерея компьютерных рендеров, которые воспроизводят Mini Cooper, Jaguar E-Type, минивэн Volkswagen Type 2, Mercedes-Benz SLS и другие узнаваемые автомобили в виде лодок. Минивен даже имеет палубу сверху и задний люк, который открывается, образуя зону отдыха и дайвинг-платформу – совсем как наземный кемпер. Компания предлагает лодки разной длины, начиная от маленьких 3-метровых и до сверхбольших, 7,5-метровых.

Плавучие автомобили могут иметь основы трех типов: катамаран, обычный или фольгированный. Сейчас компания предлагает пять моделей с электрическими подвесными двигателями, которые производят от 40 до 240 лошадиных сил мощности. Клиенты также могут выбрать тип установки подвески. Компания говорит, что такие лодки станут отличной туристической приманкой на воде.

Floating Motors не сообщает, когда начнется производство и какова будет цена этих автолодок, однако, обычно от эскизов до воплощения проходит несколько лет.

Фото: лодки с автомобильными кузовами / Floating Motors