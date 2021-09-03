Анонсована лінійка Resto-Floating – човнів з формами автомобілів.

Особисті плавзасоби бувають усіх форм і розмірів, але лише з 1930-х років човни та автомобілі не мають подібності. Компанія Floating Motors прагне змінити це. Причому дуже буквально.

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Компанія має галерею комп’ютерних рендерів, які відтворюють Mini Cooper, Jaguar E-Type, мінівен Volkswagen Type 2, Mercedes-Benz SLS та інші впізнавані автомобілі у вигляді човнів. Мінівен навіть має палубу зверху і задній люк, який відкривається, утворюючи зону відпочинку та дайвінг-платформу – зовсім як наземний кемпер. Компанія пропонує човни різної довжини, починаючи від маленьких 3-метрових і до надвеликих, 7,5-метрових.

Плавучі автомобілі можуть мати основи трьох типів: катамаран, звичайний або фольгований. Зараз компанія пропонує п'ять моделей, з електричними підвісними двигунами, які виробляють від 40 до 240 кінських сил потужності. Клієнти також можуть вибрати тип установки підвіски. Компанія каже, що такі човни стануть чудовою туристичною принадою на воді.

Floating Motors не повідомляє, коли розпочнеться виробництво і якою буде ціна цих авточовнів, однак, зазвичай від ескізів до втілення минає кілька років.

Фото: човни з автомобільними кузовами / Floating Motors