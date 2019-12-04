При использовании биоматериала его превращают в порошок, а в таком виде сырье уже готово к работе.

Ford будет забирать пищевые отходы у гиганта быстрого питания Mcdonald's, чтобы перерабатывать их в биопластик. Это один из многих шагов американского автопроизводителя, направленных на уменьшение вредного воздействия на окружающую среду при производстве машин.

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Кроме того, что новая технология обеспечит уменьшение объема мусора, который производит пищевая индустрия, она значительно уменьшает расходы нефти и показатели выбросов CO2 при производстве деталей. Технологический процесс требует на четверть меньших затрат энергии.

Ford заявляет, что биопластиковые детали из шелухи кофейных бобов на 20% легче деталей из обычного пластика, а по прочности не уступают традиционным. Из биопластика Ford производить корпуса фар и другие компоненты внутренней конструкции.

Фото: изготовления биопластика из кофейной шелухи / Ford

Копания Ford является одним из четырех мировых автопроизводителей, которые договорились с администрацией Трампа сократить вредные выбросы при производстве машин и уменьшить влияние на экологию самих машин до 2026 года. Также "голубой овал" поставил себе целью использовать в автомобилях только пластик вторичной переработки и первичной, который подвергается повторному использованию.

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