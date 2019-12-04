При використанні біоматеріалу його перетворюють на порошок, а в цьому випадку сировина вже готова до роботи.

Ford забиратиме харчові відходи у гіганта швидкого харчування Mcdonald's, аби переробляти їх на біопластик. Це один з багатьох кроків американського автовиробника, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на довкілля при виробництві машин.

Також цікаво: BMW створила підстаканники-нерозливайки

Крім того, що нова технологія забезпечить зменшення обсягу сміття, яке продукує харчова індустрія, вона значно зменшує витрати нафти та показники викидів CO2 при виробництві деталей. Технологічний процес потребує на чверть менших витрат енергії.

Ford заявляє, що біопластикові деталі з лушпиння кавових бобів на 20% легші за деталі зі звичайного пластику, а в міцності не поступаються традиційним. З біопластику Ford виготовлятиме корпуси фар та інші компоненти внутрішньої конструкції.

Фото: виготовлення біопластику з кавового лушпиння / Ford

Копанія Ford є одним з чотирьох світових автовиробників, які домовилися з адміністрацією Трампа скоротити шкідливі викиди при виробництві машин та зменшити вплив на екологію самих машин до 2026 року. Також “блакитний овал” поставив собі за мету використовувати в автомобілях лише пластик вторинної переробки та первинний, що піддається повторному використанню.

Також цікаво: Аеродинаміка Tesla Cybertruck виявилась кращою, ніж у традиційних пікапів