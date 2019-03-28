В метрической системе это означает 482 км/ч на отрезке трека в 1600 метров.

Модифицированный Ford GT команды M2K Motorsport установил новый рекорд скорости на таком коротком отрезке. Обычно для разгона до 300 миль в час гиперкарам требуется по меньшей мере пять миль.

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Точная длина отрезка взлетной полосы, на которой был установлен рекорд, составляет 1609,34 метра. Ford GT стартовал с места и набрал скорость в 300,4 мили в час, или 483,44 км/ч, миновав отсечку.

Команда M2K из Техаса не раскрывает технических подробностей модификации своего Ford GT 2006 года. Однако по информации издания Top Gear, производительность 5,4-литрового V8 была увеличена до невероятных 2500+ к. с., которые достигаются благодаря мощным нагнетателям и давлению наддува в 3,1 бар.

За рулем дрегстера Ford GT был гонщик Патрик О'Горман. Ему удалось превзойти предыдущий рекорд в 472,5 км/ч, поставленный его же командой M2K Motorsport в 2017 году, причем на том же автомобиле!

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