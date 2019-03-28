У метричній системі це означає 482 км/год на відрізку треку у 1600 метрів.

Модифікований Ford GT команди M2K Motorsport встановив новий рекорд швидкості на такому короткому відрізку. Зазвичай для розгону до 300 миль на годину гіперкарам потрібно щонайменше п’ять миль.

Також цікаво: Пожежники втопили у сміттєвому контейнері з водою гібридний суперкар BMW i8

Точна довжина відрізку злітної смуги, на якій було встановлено рекорд, становить 1609,34 метри. Ford GT стартував з місця і набрав швидкість у 300,4 милі на годину, або 483,44 км/год, минувши відсічку.



Команда M2K з Техасу не розкриває технічних подробиць модифікації свого Ford GT 2006 року. Однак за інформацією видання Top Gear, продуктивність 5,4-літрового V8 була збільшена до неймовірних 2500+ к.с., які досягаються завдяки потужним нагнітачам і тиску наддуву в 3,1 бар.



За кермом дрегстера Ford GT був гонщик Патрік О’Горман. Йому вдалось перевершити попередній рекорд у 472,5 км/год, поставлений його ж командою M2K Motorsport у 2017 році, причому на тому ж автомобілі!

Також цікаво: Старий "Запорожець" прокачали двигуном від Subaru