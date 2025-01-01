Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе

Ford рассматривает возвращение модели Fiesta для Европы, сообщает Automobilwoche.

В то же время Ford может планировать быстрое возрождение Focus, производство которого пока запланировано завершить уже в этом году.

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Обе возрожденные модели, вероятно, будут построены на платформе MEB от Volkswagen, которая уже лежит в основе моделей Ford Explorer и Capri, продаваемых в Европе.

Производство Ford Fiesta в США прекратили после 2019 модельного года, но в Европе он продержался до 2023-го. Ford еще не подтвердил прямо, что Fiesta возвращается, хотя Кристоф Герр, глава сервисной организации Ford (FCSD) в Германии, Австрии и Швейцарии, сообщил европейским дилерам, что руководство бренда одобрило инвестиции в новые гибридные и электрические модели.

"Ford будет инвестировать в несколько автомобилей, некоторые из них вместе с партнерами, а также с различными видами двигателей, включая гибриды и полностью электрические автомобили", – сказал Герр.

Согласно отчету, это также может включать возрождение модели Focus, производство которой было снято с рынка США в 2018 году, а европейское производство запланировано прекратить позже в этом году. По крайней мере, европейские дилеры надеются на замену Focus.

Обе модели могут быть построены на платформе MEB от Volkswagen, которую Ford уже успешно использует в Европе. Как модели Explorer, так и Capri, продаваемые в Европе, построены на платформе VW, но уменьшенная версия платформы ляжет в основу будущих моделей ID.1 и ID.2.