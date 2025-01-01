Сколько стоит Ford Focus на американском аукционе

Недорогой хэтчбек Focus от Ford популярен как в США, так и в Украине. Тем более, что европейские версии Focus в последнее время не отличаются от американских (раньше это были совсем другие автомобили).

В то же время Focus остается одним из самых надежных и доступных хэтчбеков по обе стороны океана.

Кстати какой кроссовер стоит в США дешевле тысячи долларов

Сейчас цена Ford Focus 2014-2018 на страховых аукционах Copart и IAAI с начала 2025 года колеблется в пределах $990 – $1100, фиксирует сервис статистики аукционов AutoAstat.

Финальная цена торгов на страховых аукционах США зависит от многих факторов – состояния авто, его документов, удаленности от порта и многое другое. Поэтому некоторые варианты можно купить задешево. Например, один из Focus 2013 года на аукционе IAAI в Нэшвиле, Тенесси, недавно приобрели всего за 25 “баксов”. Это всего 1% от рыночной цены такого подержанного авто в США, которые в среднем стоят 1,5 тысячи долларов.

Ford Focus с 2014 модельного года получил новый дизайн, аналогичный европейские модели. Теперь он несколько напоминал дизайн меньшего брата, Fiesta, говорят в Autoevolution.

Ford Focus 5 Doors 2014 года был оснащен восьмидюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы SYNC2, которая понимала около 10 000 голосовых команд.

Под капотом бренд с синим овалом устанавливал широкий спектр бензиновых и турбодизельных двигателей. Базовая версия была оснащена однолитровым мощным двигателем EcoBoost, который получил награду "Международный двигатель и силовой агрегат года" в 2012 и 2013 годах. За ним следовали рядный четырехцилиндровый мощный 1,5-литровый двигатель и 1,6-литровый агрегат Duratec. Однако, поскольку турбодизельные двигатели привлекали европейских покупателей, они могли получить Ford Focus 5 Doors 2014 года выпуска с 1,5-, 1,6- и 2,0-литровыми дизелями.