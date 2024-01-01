Какой кроссовер стоит на Copart дешевле тысячи долларов

Chevrolet Equinox – компактный кроссовер, который впервые показали в 2009 году. Он выпускался в США с 2010 по 2017 год, и был родственником европейских Chevrolet Antara/Opel Captiva.

Сейчас автомобиль часто появляется на страховых аукционах Copart, IAAI, где его торгуют с начала года по цене от 979 до 1030 долларов США, посчитали в Autoastat.

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Более того, в штате Мэн (это северо-восток США) такое авто в среднем торгуется за 814 долларов. Зато в Техасе и центральных штатах страны они стоят дороже тысячи.

Вместе с тем, тысяча долларов для кроссовера, пусть и поврежденного – очень “сладкая” цена. Конечно, кроме нее надо еще оплатить аукционный сбор, доставку в порт, транспортировки морем и доставку в Украину. Не забудьте и о растаможке. Вместе с тем, даже все платежи не сделают Chevrolet Equinox намного дороже 10 тысяч долларов.

Как для автомобиля, схожего по размерам и технике с Chevrolet Antara/Opel Captiva, неплохо.

Под капотом базовым двигателем был тот самый 2,4-литровый силовой агрегат, что используется на других продуктах GM, уверены в Autoevilution. На него прекрасно устанавливается ГБО 4-го поколения. Также встречаются Equinox с 3,0-литровым V6, однако они не так популярны. Мощность передавалась на все колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач, что устанавливалась в стандартной комплектации.