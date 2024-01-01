За сколько можно приобрести Toyota RAV4 в США

Toyota RAV4 – один из самых популярных кроссоверов в мире, и Украина здесь не исключение. Соответственно, цены на “равчики” несколько выше, чем на конкурентные модели. Впрочем, за последние два года приобрести это авто можно дешевле, сообщает аналитический сайт Autoastat.

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Согласно исследованиям средних цен на американских аукционах Copart, IAAI, поврежденную Toyota RAV4 (2010-2015) можно приобрести за 3231 доллар США. Конечно, без аукционных сборов (они зависят от статуса покупателя), без стоимости транспортировки, растаможки и восстановления. Впрочем, все эти платежи для украинских покупателей составляют 10-12 тысяч долларов, поэтому вы можете вычислить финальную стоимость самостоятельно.

Интересно, что средняя стоимость поврежденных Toyota примерно одинакова по всему США, однако в штате Нью-Мексико она наименьшая.

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Toyota Rav4 в 2010 году получила рестайлинг третьего поколения, которому тогда было всего пять лет.

Тогда японский автопроизводитель попытался создать фирменную переднюю часть для всей своей линейки, и большинство его автомобилей начали выглядеть так, будто они позаимствовали фары друг у друга. Автопроизводитель также заменил задние крылья, чтобы освободить место для более крупных, переработанных задних фонарей сзади.

В салоне Toyota установила новый руль с более спортивным видом. На центральной консоли было оптимизировано обновленную опциональную навигационную систему.

Но самые важные обновления касались технической стороны. Toyota представила усовершенствованную систему IADS (интегрированную систему активного привода), которая могла изменять распределение крутящего момента от 100:0 до 55:45, в зависимости от состояния поверхности. Когда система обнаруживала сухое асфальтированное покрытие, она перенаправляла всю мощность на передние колеса, что обеспечивало лучшую топливную экономичность автомобиля.