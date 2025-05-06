В США начали продавать самую дешевую обновленную Tesla Model Y: какая цена

С момента запуска обновленной Model Y в начале этого года, Tesla в США предлагала самый популярный электрический внедорожник только в одной конфигурации – Long-Range AWD.

Сначала это была полностью укомплектованная версия Launch Edition стоимостью 60 000 долларов, а в прошлом месяце начались поставки обычной Model Y с полным приводом, начиная с 49 000 долларов, сообщает Electrek.

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Tesla не имела большого портфеля заказов на новую Model Y в США, поэтому компания уже начала собирать новую полноприводную Model Y на складе только через несколько недель после запуска автомобиля.

Теперь автопроизводитель начинает принимать заказы на новую Model Y Long Range с задним приводом. Новая комплектация начинается от 44 990 долларов и обеспечивает запас хода 357 миль – на 30 миль больше, чем у версии с полным приводом.

Однако, из-за одномоторного силового агрегата, более дешевая версия немного медленнее, разгоняясь от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды вместо 4,6 секунды.

Автопроизводитель заявляет, что поставки новой версии в США начнутся в течение следующих 3-5 недель. Он запустил новую Model Y с задним приводом в Европе несколько недель назад. Tesla также предлагает задний привод Standard Range в Европе и Китае по еще более низкой цене, а поставки в Китае уже начались.