Автомобили Tesla специально увеличивают пробег, чтобы раньше избавиться от гарантии: судебный иск

Как пишет Reutres, истцом является Нир Хинтон и он утверждает, что одометры Tesla вместо реального пробега отображают некорректные данные, основанные на стиле вождения и потреблению энергии благодаря “алгоритму прогнозирования”.

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Автор иска приобрел кроссовер Model Y в декабре 2022 года с 36 772 милями пробега. В результате эксплуатации он заметил, что в отдельные дни его одометр работал с отклонением и показывал даже 72 мили пробега за день, в то время, как реальный маршрут составлял около 20 миль.

Из-за этого базовая гарантия на 50 000 миль закончилась значительно раньше запланированного срока и он потерял право на бесплатный ремонт подвески в размере 10 000 долларов. Однако, Хинтон считает, что автопроизводитель все же должен компенсировать стоимость ремонта.

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Согласно документам иска, он обвиняет компанию в целенаправленном завышении пробега для уменьшения бесплатных гарантийных ремонтов. Хинтон требует возмещения убытков для водителей Tesla в Калифорнии, что потенциально охватит более 1 миллиона автомобилей. Компания Tesla и ее адвокаты отрицают обвинения в свою сторону и подала соответствующий иск в федеральный суд Лос-Анджелеса.