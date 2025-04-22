Tesla потеряла 20% продаж за первый квартал 2025 года

Общий доход компании снизился на 9% с 21,3 миллиарда долларов годом ранее. Доходы от автомобильной промышленности упали до 14 миллиардов долларов США с 17,4 миллиардов долларов США за тот же период прошлого года, сообщает cnbc.com.

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Tesla заявила, что одной из причин втирания средств была необходимость обновить линии на своих четырех автомобильных заводах, чтобы начать выпускать обновленную версию своего популярного SUV Model Y. Компания также указала на более низкую среднюю цену продажи и снижение стимулирования сбыта как торможение дохода и прибыли.

Чистая прибыль упала на 71% до 409 миллионов долларов, или 12 центов на акцию, с 1,39 миллиарда долларов, или 41 цента год назад. В 2025 году акции Tesla упали на 41% и испытали худшее квартальное падение с 2022 года в период, закончившийся в марте.

Tesla пытается не отставать от дешевых конкурентов в Китае, и она отстает на рынке робототакси, на котором сейчас в США доминирует Waymo от Alphabet. Компания пообещала запустить свое первое предложение беспилотных поездок в Остине, штат Техас, в июне.

Компания заверила инвесторов, что она находится на пути к “пилотного запуска” в Остине и начнет создание своих гуманоидных роботов на производственной линии в Фремонте, штат Калифорния, этого года.