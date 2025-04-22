Tesla втратила 20% продажів за перший квартал 2025 року

Загальний дохід компанії знизився на 9% з 21,3 мільярда доларів роком раніше. Доходи від автомобільної промисловості впали до 14 мільярдів доларів США з 17,4 мільярдів доларів США за той самий період минулого року, повідомляє cnbc.com.

Читайте також: Mazda показала власного конкурента Tesla Model Y

Tesla заявила, що однією з причин втирати коштів була необхідність оновити лінії на своїх чотирьох автомобільних заводах, щоб почати випускати оновлену версію свого популярного SUV Model Y. Компанія також вказала на нижчу середню ціну продажу та зниження стимулювання збуту як гальмування доходу та прибутку.

Чистий прибуток впав на 71% до 409 мільйонів доларів, або 12 центів на акцію, з 1,39 мільярда доларів, або 41 цента рік тому. У 2025 році акції Tesla впали на 41% і зазнали найгіршого квартального падіння з 2022 року в період, що закінчився в березні.

Tesla намагається не відставати від дешевих конкурентів у Китаї, і вона відстає на ринку робототаксі, на якому зараз у США домінує Waymo від Alphabet. Компанія пообіцяла запустити свою першу пропозицію безпілотних поїздок в Остіні, штат Техас, у червні.

Компанія запевнила інвесторів, що вона знаходиться на шляху до “пілотного запуску” в Остіні та розпочне створення своїх гуманоїдних роботів на виробничій лінії у Фремонті, штат Каліфорнія, цього року.