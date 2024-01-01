Mazda показала власного конкурента Tesla Model Y

Як повідомляє Motor1, в Європі кросовер отримає назву CX-6e. Модель є серійною версією концепції Arata й за розмірами більший за MX-30, продажі якого виявились значно нижчими, ніж очікувалось.

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Перші зображення нового Mazda EZ-60 з’явились на Weibo. На них помітно, шо кросовер має камери замість бокових дзеркал, гострі лінії кузова та досить агресивний дизайн.

Ймовірно, Mazda EZ-60 побудована на базі Deepal S07, тому може пропонуватись у повністю електричному варіанті, або з подовжувачем запасу ходу з 1,5-літровим двигуном.

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Водночас зображень інтер’єру наразі немає. Повноцінний дебют моделі очікується в рамках Шанхайського автосалону. За чутками, салон кросовера буде повністю ідентичний седану EZ-6. Повідомляється, що Mazda також розглядає третю і четверту модель свого спільного підприємства з Changan. У разі схвалення ці автівки будуть випущені між 2028 і 2030 роками.