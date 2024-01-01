Mazda показала собственного конкурента Tesla Model Y

Как сообщает Motor1, в Европе кроссовер получит название CX-6e. Модель является серийной версией концепции Arata и по размерам больше MX-30, продажи которого оказались значительно ниже, чем ожидалось.

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Первые изображения нового Mazda EZ-60 появились на Weibo. На них заметно, что кроссовер имеет камеры вместо боковых зеркал, острые линии кузова и довольно агрессивный дизайн.

Вероятно, Mazda EZ-60 построена на базе Deepal S07, поэтому может предлагаться в полностью электрическом варианте, или с удлинителем запаса хода с 1,5-литровым двигателем.

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В то же время изображений интерьера пока нет. Полноценный дебют модели ожидается в рамках Шанхайского автосалона. По слухам, салон кроссовера будет полностью идентичен седану EZ-6. Сообщается, что Mazda также рассматривает третью и четвертую модель своего совместного предприятия с Changan. В случае одобрения эти машины будут выпущены между 2028 и 2030 годами.