Toyota представила новый bZ7, который будет конкурировать с Tesla Model S

На автосалоне в Шанхае представили новый Toyota bZ7 – седан, имеющий изящный дизайн кузова с плавной линией крыши. В целом, профиль модели похож на Crown. Общая длина седана составляет более 5, что делает его конкурентом Tesla Model S и BMW i5.

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В салоне электрический седан получил гигантским дисплеем информационно-развлекательной системы. Он использует программное обеспечение OC Harmony от Huawei. Также интерьер отличается деревянной отделкой и контурной подсветкой.

Toyota также обещает, что bZ7 будет оснащен “последними интеллектуальными технологиями”. Неизвестно, что именно имеет в виду японский автопроизводитель, однако, это и другие характеристики модели станут известны после запуска модели на китайском рынке в 2026 году.