Toyota может начать производить обновленный RAV4 в США из-за пошлин Трампа

Текущий Toyota RAV4 Hybrid собирают на заводе в Кентукки, однако, японский автопроизводитель уже работает над рестайлингом модели. Сначала Toyota планировала импортировать кроссовер из Канады и Японии, однако из-за торговой войны Трампа этот план пересматривается.

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Reuters цитирует трех инсайдеров, которые говорят, что Toyota компания рассматривает производство RAV4 в США на Toyota Motor Manufacturing Kentucky и производство будет начато в 2027 году. Toyota сообщила изданию, что не будет комментировать “данные спекуляции”, но отметила, что постоянно работает над улучшением производства, чтобы лучше обслуживать клиентов и сотрудников.

Кроме пошлин, одним из главных факторов является высокий спрос. В прошлом году продажи RAV4 выросли на 9,3% до 475 193 единиц, и, похоже, компания ожидает еще большего успеха с рестайлингом. Если это произойдет, канадского и японского производства может быть недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

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Известно, что кроссовер получит совершенно новый дизайн, который будет подобен Camry. Модель будет использовать платформу TNGA и будет предлагаться только в гибридной версии с 2,5-литровым двигателем на 228 или 235 л.с. в зависимости от версии.