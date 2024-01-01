Toyota може почати виробляти оновлений RAV4 в США через мита Трампа

Поточний Toyota RAV4 Hybrid збирають на заводі в Кентуккі, однак, японський автовиробник вже працює над рестайлінгом моделі. Спершу Toyota планувала імпортувати кросовер з Канади і Японії, однак через торгівельну війну Трампа цей план переглядається.

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Reuters цитує трьох інсайдерів, які кажуть, що Toyota компанія розглядає виробництво RAV4 у США на Toyota Motor Manufacturing Kentucky й виробництво буде почато у 2027 році. Toyota повідомила виданню, що не коментуватиме “дані спекуляції”, але зазначила, що постійно працює над покращенням виробництва, щоб краще обслуговувати клієнтів і співробітників.

Окрім мит, одним з найголовніших чинників є високий попит. Торік продажі RAV4 зросли на 9,3% до 475 193 одиниць, і, схоже, компанія очікує ще більшого успіху з рестайлінгом. Якщо це станеться, канадського та японського виробництва може бути недостатньо, щоб задовольнити попит.

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Відомо, що кросовер отримає абсолютно новий дизайн, що буде подібний до Camry. Модель використовуватиме платформу TNGA й пропонуватиметься лише у гібридній версії з 2,5-літровим двигуном на 228 або 235 к.с. залежно від версії.