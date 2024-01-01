Toyota Corolla Cross може отримати дизайн в стилі Prius

Як розповідає Carscoops, хоча японський автовиробник ще не поділився жодними офіційними подробицями щодо нового Corolla Cross, оновлення моделі неминуче. Очікувати появу нової генерації варто у 2027 році.

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Toyota Corolla Cross – це компактний кросовер, що дебютував у 2020 році й позиціонується як менша й доступніша альтернатива RAV4. Дизайнер Theottle створив цифрові рендери нового покоління позашляховика з зовнішністю Prius та Toyota Urban Cruiser EV.

Він надав автівці вже знайому передню частину з фірмовим стилем бренду, доповнене тонкими світлодіодними фарами та чистою передньою суцільним бампером без решітки. Водночас профіль і задню частину автор запозичив у Suzuki e-Vitara, механічного близнюка Toyota Urban Cruiser EV.

В салоні, новинка, ймовірно, матиме більшу цифрову панель приладів в парі з екраном мультимедіа. Очікується також оновлений набір передових систем допомоги водієві, що надасть позашляховику більшої безпеки.

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Що стосується архітектури, ймовірно, в основу автівки буде покладено ту саму платформу TNGA-C. Під капотом варто очікувати появу нового 1,5-літрового двигуна Toyota, можливо, в гібридному та плагін-гібридному варіантах.