Toyota показала нову GR Corolla 2026

Як повідомляє Carscoops, Toyota Gazoo Racing працює над GR Corolla 2026 модельного року. Оновлення принесе новий дизайн аеродинамічних елементів, зокрема новий бампер з більшими вентиляційними отворами та масивне заднє антикрило.

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Новинка також отримає “зростання крутного моменту та унікальне налаштування”. Toyota не згадувала про зростання показників потужності, а це означає, що 1,6-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом може зберегти свої 304 кінські сили.

Торік автівка вже отримала підвищення крутного моменту з 370 Нм до 400 Нм крутного моменту в рамках оновлення для 2025 модельного року. Також передній і задній диференціали обмеженого тертя стали частиною стандартного обладнання.

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Повідомляється, що наразі інженери Toyota Gazoo Racing все ще працюють на над налаштуваннями автівки перед останнім тест-драйвом, який проводить Акіо Тойода. Дебют Toyota GR Corolla 2026 року очікується восени цього року.