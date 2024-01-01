Toyota робить ставку на біопаливо

Завод, має на меті розробити ефективні методи виробництва біоетанолу з неїстівних рослин і відходів, а не з традиційних продовольчих культур, таких як цукрова тростина і кукурудза. Про це повідомляє УкрАвтпром.

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Toyota, давній прихильник вуглецево-нейтрального палива, стверджує, що біоетанол може скоротити викиди як від нових, так і від існуючих транспортних засобів.

Дріжджі, розроблені Toyota, підвищать ефективність ферментації, а пробне вирощування буде проводитися на землях, що постраждали від ядерної катастрофи 2011 року.