Toyota делает ставку на биотопливо

Завод, имеет целью разработать эффективные методы производства биоэтанола из несъедобных растений и отходов, а не из традиционных продовольственных культур, таких как сахарный тростник и кукуруза. Об этом сообщает УкрАвтпром.

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Toyota, давний сторонник углеродно-нейтрального топлива, утверждает, что биоэтанол может сократить выбросы как от новых, так и от существующих транспортных средств.

Дрожжи, разработанные Toyota, повысят эффективность ферментации, а пробное выращивание будет проводиться на землях, пострадавших от ядерной катастрофы 2011 года.