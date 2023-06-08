Из переработанного молока начнут производить биотопливо для автомобилей. Таким образом специалисты планируют снизить количество вредных выбросов.

Для автомобилей разработают новое биотопливо из молока. Издание Autonews сообщило, что фермеры из Мичигана заключили соглашение с канадской винокурней Dairy Distillery, в рамках которой специалисты займутся созданием этанола из молочного пермеата – побочного продукта, остающегося после фильтрации молока. Новое биотопливо планируется использовать для заправки легковых и грузовых автомобилей.

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Молочный пермеат представляет собой смесь лактозы (молочного сахара), витаминов и минералов. Из него можно делать слабоалкогольные напитки, а также перегонять в более крепкий низкоуглеродистый этиловый спирт. В поисках новых способов применения пермиата американские и канадские специалисты решили попытаться использовать его в качестве основы для биотоплива.

Ассоциация производителей молока штата Мичиган объединилась с канадской винокурней Dairy Distillery. Совместными усилиями специалисты намерены построить предприятие по переработке молока площадью около девяти квадратных километров. На мощностях площадки сотрудники будут перерабатывать молочный спирт в этанол для автомобилей. По предварительным оценкам, завод сможет выпускать 2,2 миллиона галлонов биотоплива ежегодно.